Antonio Ornano apre la stagione del Teatro CorTe

Sabato 14 novembre il comico porta in scena "(In) grato", spettacolo ironico sulle contraddizioni della società e l'ossessione per la felicità

La corsa alla felicità, il peso delle aspettative e la difficoltà di accettare le proprie imperfezioni. Antonio Ornano porta la sua comicità al Teatro CorTe di Coriano, dove sabato 14 novembre, alle 21.15, inaugurerà la stagione 2026/27 con lo spettacolo "(In) grato".

Scritto dallo stesso Ornano insieme a Matteo Monforte, Simone Repetto e Carlo Turati, con la regia di Alessandro Nidi, lo spettacolo parte da una riflessione sulle continue ricette per essere felici e sull'idea che tutto dipenda dalla nostra capacità di raggiungere gli obiettivi e soddisfare le aspettative degli altri. Ornano mette in discussione questa ricerca continua della felicità, raccontando con ironia la condizione di chi, nel tentativo di diventare ciò che il mondo si aspetta, finisce per perdere di vista quello che è davvero. Da qui la scelta di una genuina ingratitudine, intesa come modo per guardare con leggerezza agli errori e alle fragilità umane. Perché, come suggerisce lo spettacolo, anche i migliori sbagliano.

"(In) grato" sarà il primo dei tredici appuntamenti della stagione intitolata "TUTTO SI MUOVE anche quando sembra immobile", che attraverserà musica, comicità, prosa e impegno civile. A fare da filo conduttore del cartellone sarà l'immagine del colibrì, uccello capace di restare sospeso in aria grazie al rapidissimo movimento delle ali. Un simbolo scelto per invitare il pubblico a cambiare prospettiva e osservare ciò che spesso sfugge a un primo sguardo.