Anziana maltrattata in Valmarecchia: la badante risarcisce e viene prosciolta

Schiaffi e strattoni all'anziana ripresi dalle telecamere: la badante paga i danni e chiude il processo

Era finita a processo con l’accusa di aver maltrattato un’anziana di 87 anni della Valmarecchia, affetta da demenza senile e affidata alle sue cure. Protagonista della vicenda una badante ucraina di 58 anni, residente nel Riminese.

Secondo la Procura di Rimini, tra luglio e dicembre 2023 la donna avrebbe avuto comportamenti violenti all’interno dell’abitazione dell’anziana: urla, strattoni, schiaffi, calci e ginocchiate, episodi documentati dalle telecamere installate dai familiari, insospettiti per il trattamento riservato alla congiunta.

In aula, il difensore della 58enne, l’avvocato Alessandro Buzzoni, ha sostenuto che non si sarebbe trattato di maltrattamenti abituali, ma al più di modi bruschi nello svolgimento dell’assistenza. La difesa ha inoltre contestato la legittimità delle riprese video.

Il giudice per l’udienza preliminare ha riqualificato il reato da maltrattamenti a percosse, fattispecie procedibile a querela di parte. Le parti hanno quindi raggiunto un accordo: la badante ha risarcito i familiari con alcune migliaia di euro e, a seguito della remissione della querela, è stata prosciolta.