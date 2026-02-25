Rimini, tenta il furto e spacca il naso al poliziotto: 30enne nei guai

Durante la fuga ha colpito il capo pattuglia, che ha riportato una frattura al naso

Tenta di rubare una felpa e uno zaino in un negozio, prova a scappare e spacca il naso ad un poliziotto.

Protagonista della vicenda, avvenuta martedì pomeriggio al negozio Cisalfa alle Befane di Rimini, è un italiano 30enne.

L'uomo aveva tentato di rubare la merce ed era stato bloccato dai commessi del negozio. Non avendo documenti con sé era stato prelevato dalla Volante della Polizia per l'identificazione. Prima di entrare in auto però era scappato venendo poi raggiunto dagli agenti. Nella colluttazione aveva colpito ripetutamente il naso del capo pattuglia, causandogli una frattura.

Grazie anche all'intervento di un passante, la furia del 30enne è stata contenuta.

Dagli accertamenti è emerso che, a carico dell’arrestato, risultava un provvedimento di sospensione dell’affidamento in prova ai servizi sociali, con ripristino della carcerazione, emesso dal Tribunale di Sorveglianza di Bologna.

L'uomo è stato arrestato per i reati di tentato furto, resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali e false attestazioni a pubblico ufficiale.

L'agente è stato portato al Pronto Soccorso e dimesso con una prognosi di 41 giorni

Non essendo stato possibile identificare il cittadino che ha aiutato gli agenti, il Questore lo invita a venire in Questura "per porgergli personalmente i più sentiti ringraziamenti. Anche in questo episodio, la partecipazione attiva dei cittadini ha garantito la realizzazione della sicurezza partecipata" si legge nella nota della Polizia.