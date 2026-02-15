Anziani ospitano giovani in cambio di compagnia, il progetto a San Marino

Contratti per canoni calmierati fino ad una riduzione del 50%

Da un lato una persona con più 65 anni, proprietaria di una casa. Dall'altro un giovane tra i 18 e i 30 anni, studente o lavoratore stagionale. Il giovane viene ospitato nell'abitazione con canone calmierato, fino ad una riduzione del 50%, offrendo in cambio compagnia, presenza e un "supporto leggero" nella quotidianità. La convivenza sarà disciplinata da un contratto scritto, della durata compresa tra i 6 e i 12 mesi, che definisce in modo chiaro diritti e doveri di entrambe le parti, assicurando trasparenza e sicurezza.

E' il progetto di coabitazione intergenerazionale temporanea di San Marino, di cui danno notizia le Segreterie di Stato per il Territorio, la Sanità, e la Famiglia. L'iniziativa, viene spiegato, "nasce con l'obiettivo di favorire l'incontro e lo scambio tra generazioni, sostenere l'accesso all'abitazione per i giovani e contrastare la solitudine delle persone anziane, contribuendo al rafforzamento della coesione sociale. Non si tratta di un servizio di assistenza, bensì di una convivenza solidale, fondata sul rispetto reciproco, sull'autonomia delle parti e sulla valorizzazione delle relazioni umane".

Il giovane si impegna a garantire compagnia, piccoli aiuti domestici, supporto digitale e assistenza relazionale non sanitaria, sempre nel pieno rispetto della privacy e dell'autonomia della persona anziana.