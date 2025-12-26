Anziano travolto nella notte di Natale nel Torinese: si costituisce una 21enne

Alla guida dell’auto che ha investito e ucciso un 75enne a Leini. Con lei c’erano il fratello e un’amica: tutti denunciati

Si è consegnata ai carabinieri la giovane di 21 anni che, nella notte di Natale, ha investito e ucciso un uomo di 75 anni a Leini, nel Torinese, dandosi poi alla fuga senza prestare soccorso. La ragazza, residente a Volpiano, si è presentata spontaneamente in caserma nelle ore successive all’incidente.

Durante l’interrogatorio, la ventunenne ha fornito ai militari le indicazioni utili per rintracciare l’autovettura coinvolta, una Fiat Grande Punto di colore grigio intestata alla madre, che era stata abbandonata in una zona periferica del paese. Il veicolo è stato successivamente sequestrato.

Al momento dell’incidente, all’interno dell’auto si trovavano anche il fratello ventenne della conducente e un’amica diciottenne. Entrambi sono stati denunciati a piede libero per omissione di soccorso, mentre per la giovane alla guida è scattata l’accusa di omicidio stradale.

Le indagini proseguono per ricostruire con esattezza la dinamica dei fatti e accertare eventuali ulteriori responsabilità.