“Aperitivo & Corti”: al Fulgor speciale candidati agli Oscar 2026

Nuovo appuntamento domani sera al Cinema Fulgor di Rimini con la rassegna “Cortometraggi al Cinema – Aperitivo & Corti”

Dalle 18.30 il pubblico potrà partecipare a un’esperienza che unisce aperitivo e proiezione, con la presentazione di due cortometraggi candidati agli Oscar 2026, accomunati da uno sguardo contemporaneo e coraggioso su identità, relazioni e desiderio. In programma A Friend of Dorothy di Lee Knight, racconto intenso e delicato sull’appartenenza e la memoria, capace di attraversare comunità e intimità con grande sensibilità, e Two People Exchanging Saliva di Alexandre Singh e Natalie Musteata, opera sperimentale che indaga il corpo, il contatto e il linguaggio dell’intimità attraverso una potente esperienza visiva e sensoriale.

Accanto agli eventi speciali, il Fulgor conferma anche i suoi appuntamenti fissi. Prosegue ogni lunedì alle 21 Il Lunedì del cinefilo, dedicato alle pellicole in lingua originale: questa sera in programma Cléo di Agnès Varda; seguiranno A Face in the Crowd (1957) di Elia Kazan lunedì 16 febbraio e Le Beau Serge (1958) di Claude Chabrol lunedì 23 febbraio.

Continuano infine le domeniche mattina con Colazione e film: il prossimo appuntamento è fissato per domenica 15 febbraio, dalle 10, con 24 Hour Party People di Michael Winterbottom e Jules e Jim di François Truffaut.