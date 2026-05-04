“Aperti per ferie”, a Bellaria Igea Marina il volontariato estivo per i giovani dai 14 ai 17 anni

Fino al 29 maggio aperte le candidature per partecipare al progetto promosso dal Comune: coinvolti sette enti del territorio tra sport, sociale e cultura per esperienze da almeno 40 ore durante l’estate

Novità interessante per i ragazzi di Bellaria Igea Marina di età compresa tra i 14 e 17 anni (nati negli anni 2009, 2010, 2011, 2012), che sino al 29 maggio possono formalizzare la propria candidatura per partecipare ad “Aperti per ferie”: l’iniziativa che punta a coinvolgere attivamente le giovani generazioni nelle dinamiche del volontariato locale, offrendo loro un’occasione di crescita personale e di incontro con le realtà del territorio. Si tratta, in particolare, della possibilità di realizzare un’esperienza di volontariato estivo della durata minima di 40 ore, nel periodo compreso tra l'8 giugno e il 5 settembre. Ben sette gli enti del territorio, tutti autorevolmente impegnati in campo sportivo, sociale e culturale, che hanno aderito al progetto promosso dall'Amministrazione Comunale e sono pronti ad accoglierli: Centro sociale Alta Marea aps, Obiettivo Terra odv, Pro Loco Bellaria Igea Marina, Cooperativa Sociale Il Cigno, InArte - Projects of cultural integration aps, Comunità Papa Giovanni XXIII e Italian Sup League ssd. Sul sito internet comunale istituzionale sono consultabili la modulistica e le varie proposte di volontariato estivo tra cui è possibile scegliere, oltre che l’avviso pubblico integrale.