Appello di 80 autori contro la presenza di Passaggio al Bosco a Più libri più liberi

“No all’editore neofascista”

Ottanta autori, tra cui Anna Foa, Alessandro Barbero, Antonio Scurati, Zerocalcare, Christian Raimo e Caparezza, hanno firmato un appello rivolto agli organizzatori della fiera Più libri più liberi chiedendo l’esclusione della casa editrice Passaggio al Bosco, definita dai firmatari “neofascista”.

Nella lettera si contesta all’editore di avere in catalogo testi che esalterebbero figure legate al nazifascismo e all’antisemitismo, come Leon Degrelle e Corneliu Zelea Codreanu. Per gli autori, la presenza dello stand sarebbe in contrasto con i valori antifascisti sanciti dalla Costituzione.

L’Associazione Italiana Editori ha risposto ricordando che Passaggio al Bosco “ha aderito ai valori della Costituzione”, sottolineando che saranno “i lettori a valutare” i contenuti proposti in fiera.