Applausi e lacrime ai funerali dei tre carabinieri uccisi

Mattarella abbraccia i familiari alle esequie di Stato. Presenti Meloni e Schlein nella basilica di Santa Giustina a Padova

Applausi e commozione ai funerali di Stato dei tre carabinieri rimasti uccisi nell’esplosione avvenuta a Castel D’Azzano. Le esequie si sono svolte nella basilica di Santa Giustina a Padova, alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, della presidente del Consiglio Giorgia Meloni e della segretaria del Partito Democratico Elly Schlein.

Già dal primo pomeriggio, centinaia di cittadini e appartenenti alle forze dell’ordine si erano radunati fuori dalla chiesa per rendere omaggio alle vittime. Durante l’omelia, l’arcivescovo Saba ha ricordato il sacrificio dei tre militari: «Hanno servito la patria con amore, seguendo la via del servizio al prossimo».

Al termine della cerimonia, il capo dello Stato ha voluto stringere in un commosso abbraccio i familiari dei carabinieri caduti.

Il ministro della Difesa Guido Crosetto, visibilmente emozionato, ha dichiarato: «Il nome di chi è morto per la patria è scritto nella roccia».

Un lungo applauso ha accompagnato l’uscita dei feretri dalla basilica, in un silenzio carico di dolore e riconoscenza.