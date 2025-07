Approvata la nuova legge regionale edilizia: via libera al "Salva Casa"

Cambio di destinazione d’uso, sanatorie più snelle e regolarizzazioni in aree sismiche

Approvata dall’Assemblea Legislativa la nuova legge regionale che recepisce e armonizza il decreto nazionale “Salva Casa” (D.L. 69/2024), introducendo novità significative in materia edilizia. Tra i punti principali: sì al cambio di destinazione d’uso degli immobili, ma solo all’interno della pianificazione comunale, con particolare tutela per i centri storici e le zone più sensibili.

La legge semplifica le sanatorie per le difformità minori e apre alla regolarizzazione strutturale in aree sismiche. Confermata anche la distinzione tra sanatorie ordinarie e giurisprudenziali, con procedure più rapide e costi più chiari. Le nuove norme prevedono anche l’applicazione selettiva dei requisiti igienico-sanitari per gli edifici esistenti e non per le nuove costruzioni, evitando interventi speculativi.

Recepite inoltre le nuove forme di edilizia libera introdotte a livello statale, come vetrate panoramiche amovibili e tende bioclimatiche, purché senza aumento di volumi. Rafforzato infine il ruolo della modulistica edilizia unificata regionale, la cui approvazione è attesa in Giunta entro la prossima settimana.

L’assessora regionale Irene Priolo sottolinea che si tratta di “una legge equilibrata che garantisce certezze ai cittadini, tutela la qualità urbana e rafforza il ruolo della pianificazione locale, evitando liberalizzazioni incontrollate”.



















































Chiedi a ChatGPT