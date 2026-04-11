Apre a Rimini il primo showroom Honda Dream della Romagna: in palio uno scooter

Sabato 18 aprile inaugurazione della nuova concessionaria DGR Moto in via Consolare Rimini-San Marino. Musica, cocktail e un quiz con premi esclusivi per tutti i visitatori

Rimini si arricchisce di un nuovo punto di riferimento per gli appassionati di moto e scooter. Sabato 18 aprile apre ufficialmente la concessionaria DGR Moto, in via Consolare Rimini-San Marino 51/E, che ospiterà il primo showroom Honda Dream dell'intera Romagna.

L'inaugurazione è in programma dalle ore 16 alle 19 e si preannuncia come un evento aperto a tutti, non solo agli addetti ai lavori. Tra gli spazi espositivi dedicati all'intera gamma Honda — scooter e moto — i visitatori troveranno un bar, un dj set a cura di Radio Bruno e un quiz challenger con premi in palio.

Il primo premio è di quelli che fanno sognare: uno scooter Honda. Per partecipare è necessaria la registrazione anticipata attraverso un modulo online, che garantisce anche un omaggio all'ingresso.

Qui il link per partecipare al quiz e ricevere un omaggio all'ingresso.

Una scommessa sul territorio quella di DGR Moto, in un momento in cui la mobilità a due ruote — più sostenibile e pratica nel traffico urbano — registra una domanda in costante crescita anche nel riminese.