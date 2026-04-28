Apre il McDonald's di Villa Verucchio, l'azienda cerca 35 dipendenti

Sono aperte le selezioni online per individuare i candidati

McDonald’s aprirà, come noto, un nuovo ristorante a Villa Verucchio. La data non è stata ancora fissata, ma indicativamente la struttura verrà inaugurata in estate. Nel contempo l'azienda è al lavoro per formare il personale: in totale sono 35 posizioni lavorative. Sono aperte le selezioni online per individuare i candidati che parteciperanno alla tappa di Villa Verucchio del McDonald’s Job Tour, che si terrà nella prima metà di maggio. Il McDonald’s Job Tour è l’evento itinerante di selezione del personale organizzato per le nuove aperture e le assunzioni McDonald’s su tutto il territorio italiano.

"Voglia di mettersi in gioco, di lavorare in squadra e a contatto con i clienti: queste sono alcune delle principali caratteristiche che l’azienda ricerca nelle persone che lavorano nei suoi ristoranti. McDonald’s offre un’opportunità di lavoro concreta, grazie a contratti stabili (che rappresentano il 95% del totale) e possibilità di crescita professionale rapida, grazie a un programma di formazione strutturato. Entrare in McDonald’s significa lavorare in un contesto dalla forte identità di gruppo, giovane, inclusivo e meritocratico, capace di garantire a tutti i dipendenti le medesime opportunità", si legge nell'annuncio online.