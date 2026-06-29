Apre il nuovo Eurospar: lavoro per 30 persone e riqualificazione della zona
Taglio del nastro martedì 30 giugno alle 8.30 in via dei Castagni
Sarà inaugurato martedì 30 giugno alle 8.30 il nuovo supermercato Eurospar di via dei Castagni/via Malpasso a San Giovanni in Marignano. Al taglio del nastro parteciperanno le istituzioni locali e i vertici di Despar Nord.
L'apertura porta con sé anche un'importante ricaduta occupazionale: il punto vendita impiegherà infatti 30 persone. "Un risultato fondamentale per il nostro territorio – sottolinea la sindaca Michela Bertuccioli – insieme alla riqualificazione di un'area che da tempo aspettava un intervento".
Il progetto ha trasformato un'ex area dismessa con la realizzazione del nuovo supermercato, spazi verdi, percorsi pedonali e parcheggi, opere realizzate a carico della proprietà. Si tratta della seconda recente apertura di Despar in provincia di Rimini, dopo quella inaugurata il 23 giugno in via Portofino a Rimini, nell'ambito del piano di investimenti del gruppo in Emilia-Romagna.