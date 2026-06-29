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Apre il nuovo Eurospar: lavoro per 30 persone e riqualificazione della zona

Taglio del nastro martedì 30 giugno alle 8.30 in via dei Castagni

A cura di Glauco Valentini Redazione
29 giugno 2026 10:36
Apre il nuovo Eurospar: lavoro per 30 persone e riqualificazione della zona - Il nuovo punto vendita a San Giovanni in Marignano
Il nuovo punto vendita a San Giovanni in Marignano
San Giovanni in Marignano
Attualità
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Sarà inaugurato martedì 30 giugno alle 8.30 il nuovo supermercato Eurospar di via dei Castagni/via Malpasso a San Giovanni in Marignano. Al taglio del nastro parteciperanno le istituzioni locali e i vertici di Despar Nord.

L'apertura porta con sé anche un'importante ricaduta occupazionale: il punto vendita impiegherà infatti 30 persone. "Un risultato fondamentale per il nostro territorio – sottolinea la sindaca Michela Bertuccioli – insieme alla riqualificazione di un'area che da tempo aspettava un intervento".

Il progetto ha trasformato un'ex area dismessa con la realizzazione del nuovo supermercato, spazi verdi, percorsi pedonali e parcheggi, opere realizzate a carico della proprietà. Si tratta della seconda recente apertura di Despar in provincia di Rimini, dopo quella inaugurata il 23 giugno in via Portofino a Rimini, nell'ambito del piano di investimenti del gruppo in Emilia-Romagna.

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