Apre la porta di casa a finti Carabinieri: spariscono oro, soldi e due pistole

Donna di Bellaria Igea Marina cade nella truffa

Una donna sulla settantina è caduta vittima di una truffa nel pomeriggio di ieri (lunedì 2 febbraio). La vittima del raggiro, residente a Bellaria Igea Marina, ha ricevuto la visita di un uomo e una donna, che si sono finti Carabinieri. Con una scusa legata all'auto della signora, che sarebbe stata utilizzata da una banda di "predoni" di appartamento, hanno chiesto di fare degli accertamenti. Si sono così impossessati di qualche centinaia di euro in contanti, gioielli e anche due pistole, regolarmente detenute in casa dalla donna. I finti Carabinieri si sono dileguati a bordo di un'auto, mentre la 70enne, resasi conto di essere stata truffata, ha poi richiesto l'intervento dell'Arma.