Apre nel Riminese il primo Liceo Scientifico Sportivo privato: Misano la città prescelta

Il modello si ispira alle high school americane e supera la tradizionale separazione tra scuola e sport

A partire da settembre, a Misano Adriatico prenderà il via il nuovo Liceo Scientifico Sportivo, un progetto educativo innovativo che integra in modo strutturato formazione scolastica e attività sportiva. L’iniziativa nasce dalla collaborazione tra Accademia dello Sport e il Villaggio San Pellegrino – Ferretti Hotels, con l’obiettivo di offrire agli studenti-atleti un percorso completo, capace di conciliare studio e allenamenti all’interno della stessa giornata. Il modello si ispira alle high school americane e supera la tradizionale separazione tra scuola e sport: l’attività sportiva entra infatti a far parte dell’orario scolastico, con allenamenti quotidiani guidati da tecnici qualificati e inseriti in una programmazione strutturata. L’offerta formativa prevede, accanto alle materie del liceo scientifico, un focus specifico sulle discipline sportive, tra cui calcio, basket e volley. Il progetto è aperto anche a studenti provenienti da fuori territorio, grazie alla disponibilità del convitto presso il Villaggio San Pellegrino. Le attività si svolgeranno tra il Villaggio San Pellegrino e il Misano Football Center, in un contesto pensato per favorire non solo la crescita sportiva, ma anche quella personale e formativa degli studenti. Accademia dello Sport e Ferretti Hotels annunceranno nelle prossime settimane ulteriori iniziative sportive e turistiche, con l’obiettivo di rafforzare il legame tra formazione, sport e territorio, valorizzando sempre più Misano Adriatico come punto di riferimento per lo sport giovanile.