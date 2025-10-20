Aprilia accende i motori a Malle Mutór 2025: adrenalina e offroad sulla sabbia di Rimini

Dal 23 ottobre il village del mototurismo apre le porte al pubblico con test ride, eventi e musica

A tre giorni dalla terza edizione di Malle Mutór, Rimini si prepara a vivere un weekend di puro mototurismo, dove motociclisti e appassionati si incontreranno per condividere la passione per l’avventura, la sabbia e la libertà su due ruote.

Tra i protagonisti più attesi di questa edizione spicca Aprilia, che sarà presente in collaborazione con il Team Guareschi Moto (GCorse) e i piloti ufficiali della Squadra Corse Offroad, portando nel cuore della manifestazione tutta l’esperienza racing e lo spirito competitivo che da sempre contraddistinguono il marchio di Noale.

Durante l’evento, il pubblico potrà partecipare ai test ride ufficiali delle Aprilia Tuareg Rally, messe a disposizione direttamente dalla Casa. I test si svolgeranno su un percorso offroad dedicato, appositamente allestito per permettere ai motociclisti di provare le prestazioni e l’agilità delle moto tra sabbia, sterrato e tratti tecnici pensati per esaltare la guida in fuoristrada.

Un appuntamento imperdibile per tutti gli amanti dell’offroad e del marchio Aprilia, che potranno vivere da protagonisti l’emozione della guida in fuoristrada insieme ai piloti ufficiali della Squadra Corse Offroad e al Team Guareschi Moto.

La Aprilia Tuareg Rally rappresenta l’evoluzione sportiva della celebre Tuareg 660: una moto nata per affrontare i terreni più impegnativi e le sfide dei grandi rally-raid, con un equilibrio perfetto tra potenza, maneggevolezza e affidabilità. Un modello che incarna lo spirito più autentico dell’avventura e conferma la vocazione di Aprilia per la ricerca e l’innovazione tecnica anche nel mondo offroad.

La presenza di Aprilia e del Team Guareschi Moto (GCorse) al Malle Mutór 2025 consolida una sinergia fatta di passione, competenza e visione condivisa: quella di promuovere una cultura della moto che unisce performance, sicurezza e libertà di esplorazione.

A partire da giovedì 23 ottobre, il village di Malle Mutór aprirà gratuitamente al pubblico, ospitando oltre 40 aziende tra leader di settore, concessionarie, marchi di abbigliamento tecnico, accessori e principali case motociclistiche, con test su strada, offroad e sulla sabbia. Sabato sera è inoltre prevista una serata con musica e dj set, per unire spettacolo e convivialità in puro stile Malle Mutór.

Il programma definitivo degli eventi e dell’intrattenimento sarà pubblicato nei prossimi giorni sui canali ufficiali della manifestazione: @malle_mutor su Instagram e Malle Mutór su Facebook.