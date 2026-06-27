Aprilia domina le qualifiche di Motogp ad Assen: Martin pole, Bezzecchi terzo

La Ducati si piazza quinta con Pecco e settima con Marc Marquez

Prima fila tutta Aprilia ad Assen nelle qualifiche della MotoGp. Come riferisce l'Ansa, Jorge Martin ha conquistato la pole position del Gran Premio d'Olanda davanti alla Aprilia non ufficiale del giapponese Ai Ogura e al compagno di squadra e leader del Mondiale Marco Bezzecchi, terzo. Quarta l'altra Aprilia trackhouse di Raul Fernandez davanti a Francesco Bagnaia su Ducati ufficiale e Di Giannantonio. Settimo il campione del mondo Marc Marquez sull'altra Rossa. Alex Marquez (Ducati team Gresini) non prenderà parte al Q2 dopo la caduta di ieri: nonostante il nono tempo nelle FP2, ha deciso di riposare in vista delle prossime sessioni e partirà 12. Alle 15 la Sprint Race.