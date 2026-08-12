Aquafan: a Riccione Welo accende la Piscina Onde con la sua energia salentina

Dopo Welo la cantante Angie chiuderà il 18 agosto il festival Maxibon Music Wave di Aquafan

L'estate di Aquafan balla e canta al ritmo del Sud. Welo, talento salentino e profondamente innamorato della sua terra, ha fatto tappa al parco acquatico di Riccione, regalando un'esibizione carica di energia. L'artista si è presentato sul palco indossando un simbolo inequivocabile delle sue radici: la maglia giallorossa del Lecce, personalizzata con il numero 23 e la scritta Welo. Tra i brani più amati la hit ‘Malessere’ e il tormentone estivo ‘Notte poetica’, realizzato in collaborazione con Anna Tatangelo. L'entusiasmo ha raggiunto l'apice sulle note di ‘Emigrato’ che ha ispirato la sigla di Sanremo 2026. Sul suo legame con il territorio, Welo ha rilasciato una dichiarazione d'amore assoluta per le proprie origini: "Io amo la mia terra, amo il Salento. Sono molto legato alle mie radici e i miei testi richiamano molto questo aspetto. La cosa bella è che le persone si sentono rappresentate da quello che faccio e per me è un grandissimo onore". L'esibizione in un contesto così insolito ha divertito molto l'artista, che ha commentato così la sua esperienza all'Aquafan: "Aquafan è stupendo. È stata una situazione particolarissima, avere il pubblico in acqua. Questo è un parco davvero gigante e super divertente". Non è mancata infine una battuta sul jingle di Sanremo, che lo ha fatto conoscere al grande pubblico: "Mi auguro sia la prima di tante emozioni in arrivo”. Dopo il calore ricevuto a Riccione, il tour estivo di Welo non si ferma e prosegue in giro per l'Italia.

Il festival Maxibon Music Wave chiuderà la stagione 2026 Martedì 18 agosto, con l’esibizione di Angie, artista conosciuta da tutti grazie alla sua recente partecipazione ad Amici di Maria De Filippi. L’appuntamento con la cantautrice è per martedì prossimo alle 14.30 in Piscina Onde. Ma gli eventi continuano ad Aquafan fino a fine agosto. Il parco si vivrà giorno e notte Giovedì 13 e Martedì 18 agosto. L'esperienza classica del parco si prolunga senza interruzioni dalla mattina alle 10 fino alle 23. Accanto alle animazioni diffuse di giorno e alla possibilità di continuare a scivolare fino alle 22:30, il cuore pulsante della serata sarà la Piscina Onde dalle 20:30, con un coinvolgente dj set a bordo vasca. La terza data di aperture serali in agosto arriverà Giovedì 20 con il format The Long Sunset. In programma alle 17:00 il Pool Party al tramonto in Piscina Onde, soprese e musica. Negli spazi Walky Cup si terrà poi l’ultima tappa WalkyFan, con dirette TikTok. Sul palco arriveranno creator da tutta Italia, per l’ultima grande festa della stagione, capitanati dal team Giuse360, V3nom e Bise, in una giornata ricca di colpi di scena.