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Aquafan, Rob infiamma la Piscina Onde con il suo punk rock

La vincitrice di X Factor Italia protagonista della seconda tappa del Maxibon Music Wave

A cura di Grazia Antonioli Grazia Antonioli
15 luglio 2026 10:46
Aquafan, Rob infiamma la Piscina Onde con il suo punk rock -
Riccione
Attualità
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Una grinta pazzesca, una voce così potente da svuotare la Piscina Onde. La cantante punk rock, Rob, vincitrice dell’ultima edizione di XFactor Italia, si è scatenata sul palco di Aquafan per la seconda tappa del festival Maxibon Music Wave. Di fronte a una marea di fan accorsi da tutta Italia e pronti a seguirla ovunque, la cantautrice ha dominato il palco trasformando la piscina del parco acquatico in una vera e propria arena rock.

Fedele alla sua anima ribelle, Rob si è presentata sul palco con un outfit che è già manifesto del suo stile: calze a rete, l'iconica t-shirt con la scritta "I love emo boy", un grintoso pantaloncino glitterato black e gli immancabili anfibi con zeppa. Un'estetica che si sposa perfettamente con le sue influenze musicali. Sul palco Rob è stata infatti intervistata dallo showman Franky, dove ha parlato dell’amore per tutto il rock del primo decennio anni 2000, confermandosi ‘erede’ naturale italiana di icone come Avril Lavigne e i Paramore.

L'artista si è scatenata regalando al pubblico una setlist esplosiva di sette brani. Non è mancatao l’ultimo travolgente singolo estivo, in collaborazione con i Finley, ‘Zero Drama’ e il boato che ha accolto ‘Cento ragazze’, la hit trionfa-tutto che l'ha portata alla vittoria sul palco di X Factor.

Durante il live, Rob ha voluto rivolgere un pensiero speciale a Paola Iezzi, sua mentore e figura fondamentale per il suo percorso artistico, svelando che la celebre artista spesso la segue e la supporta anche dietro le quinte dell'attuale tour.

"È la mia prima volta qui in Romagna e in Aquafan – racconta Rob - è davvero una splendida terra. Mi sto divertendo da impazzire, l'energia che mi state dando è incredibile”. Il pensiero poi va alle sue radici: "Presto farò ritorno nella mia amata Sicilia. So già che mia nonna è lì che mi aspetta, prontissima a prepararmi tantissimo da mangiare!". Il successo all'Aquafan di Riccione è solo un altro tassello in un'estate che vede Rob come protagonista.

Il festival Maxibon Music Wave proseguirà con l’attesissimo arrivo di Sayf Martedì 21 luglio. La line-up proseguirà poi con Molella (28 luglio), Cioffi (4 agosto), Welo (11 agosto) e Angie (18 agosto).

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