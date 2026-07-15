Aquafan, Rob infiamma la Piscina Onde con il suo punk rock

La vincitrice di X Factor Italia protagonista della seconda tappa del Maxibon Music Wave

Una grinta pazzesca, una voce così potente da svuotare la Piscina Onde. La cantante punk rock, Rob, vincitrice dell’ultima edizione di XFactor Italia, si è scatenata sul palco di Aquafan per la seconda tappa del festival Maxibon Music Wave. Di fronte a una marea di fan accorsi da tutta Italia e pronti a seguirla ovunque, la cantautrice ha dominato il palco trasformando la piscina del parco acquatico in una vera e propria arena rock.

Fedele alla sua anima ribelle, Rob si è presentata sul palco con un outfit che è già manifesto del suo stile: calze a rete, l'iconica t-shirt con la scritta "I love emo boy", un grintoso pantaloncino glitterato black e gli immancabili anfibi con zeppa. Un'estetica che si sposa perfettamente con le sue influenze musicali. Sul palco Rob è stata infatti intervistata dallo showman Franky, dove ha parlato dell’amore per tutto il rock del primo decennio anni 2000, confermandosi ‘erede’ naturale italiana di icone come Avril Lavigne e i Paramore.

L'artista si è scatenata regalando al pubblico una setlist esplosiva di sette brani. Non è mancatao l’ultimo travolgente singolo estivo, in collaborazione con i Finley, ‘Zero Drama’ e il boato che ha accolto ‘Cento ragazze’, la hit trionfa-tutto che l'ha portata alla vittoria sul palco di X Factor.

Durante il live, Rob ha voluto rivolgere un pensiero speciale a Paola Iezzi, sua mentore e figura fondamentale per il suo percorso artistico, svelando che la celebre artista spesso la segue e la supporta anche dietro le quinte dell'attuale tour.

"È la mia prima volta qui in Romagna e in Aquafan – racconta Rob - è davvero una splendida terra. Mi sto divertendo da impazzire, l'energia che mi state dando è incredibile”. Il pensiero poi va alle sue radici: "Presto farò ritorno nella mia amata Sicilia. So già che mia nonna è lì che mi aspetta, prontissima a prepararmi tantissimo da mangiare!". Il successo all'Aquafan di Riccione è solo un altro tassello in un'estate che vede Rob come protagonista.

Il festival Maxibon Music Wave proseguirà con l’attesissimo arrivo di Sayf Martedì 21 luglio. La line-up proseguirà poi con Molella (28 luglio), Cioffi (4 agosto), Welo (11 agosto) e Angie (18 agosto).