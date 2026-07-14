Trovato morto in casa a Rimini: scattano i soccorsi in viale Trieste, ma per l'uomo non c'era nulla da fare

L'allarme è stato lanciato al 112 dai vicini di casa

Un anziano è stato trovato senza vita nella serata di ieri, lunedì 13 luglio, all'interno della sua abitazione in viale Trieste, a Rimini. Secondo i primi accertamenti, il decesso sarebbe riconducibile a cause naturali.

L'allarme è stato lanciato al 112 dai vicini di casa. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato e i sanitari del 118 con ambulanza e automedica, che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. Al medico è spettato il solo accertamento della morte. Al momento non è ancora noto da quanti giorni l'uomo fosse deceduto. Come previsto dalla prassi, dell'accaduto è stata informata l'autorità giudiziaria.

Le operazioni si sono protratte per alcune ore davanti al condominio, con la presenza dei mezzi di soccorso e delle forze dell'ordine che ha attirato l'attenzione di residenti e turisti presenti nella zona.