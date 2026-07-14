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Operaio 25enne si arrampica sulla gru: "Non ricevo lo stipendio da 4 mesi"

Protesta disperata a Rivazzurra

A cura di Glauco Valentini Redazione
14 luglio 2026 11:59
Operaio 25enne si arrampica sulla gru: "Non ricevo lo stipendio da 4 mesi" - Dramma al cantiere: operaio sulla gru
Dramma al cantiere: operaio sulla gru
Rimini
Cronaca
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Si è arrampicato su una gru e minaccia di lanciarsi nel vuoto. Nella mattina di oggi, martedì 14 luglio, un operaio di una impresa che sta lavorando in un cantiere al parco Pertini è salito in cima. La gru si trova in via Pindemonte a Rivazzurra. L'operaio ha raccontato che lui, ed altri colleghi, non vengono pagati da 4 mesi, non hanno soldi per mangiare e dormono praticamente nelle baracche cantiere. Secondo le prime informazioni il giovane avrebbe 25 anni e sarebbe di nazionalità egiziana. Sul posto per cercare di convincerlo a scendere in sicurezza e per seguire l'evolversi della situazione ci sono Vigili del Fuoco, Polizia e personale del 118.

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