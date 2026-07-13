Rimini, incendio in un appartamento seminterrato: probabile corto circuito di un caricabatterie

Le fiamme sarebbero partite dal caricabatterie di un aspirapolvere collegato alla presa. Nessun ferito, sul posto vigili del fuoco e Polizia di Stato

Attimi di apprensione nella serata di lunedì 13 luglio, intorno alle ore 22, in via Dardanelli 10 a Rimini, dove un incendio è divampato all'interno di un appartamento seminterrato. Secondo le prime informazioni, le fiamme sarebbero state provocate da un corto circuito sviluppatosi da un caricabatterie di un aspirapolvere rimasto collegato alla presa elettrica. Il surriscaldamento avrebbe innescato l'incendio, che ha interessato parte dell'abitazione. Sul posto sono intervenute tempestivamente le squadre dei Vigili del Fuoco, che in pochi minuti hanno raggiunto l'appartamento riuscendo a domare le fiamme ed evitare che il rogo si propagasse ad altri locali.

Presenti anche gli agenti della Polizia di Stato per gli accertamenti del caso e per la gestione della sicurezza nell'area. Fortunatamente non si registrano feriti. L'incendio ha provocato esclusivamente danni materiali all'appartamento, mentre sono in corso le verifiche per confermare con esattezza le cause del rogo.