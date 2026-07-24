Aquafan tra scivoli aperti di notte e gli youtuber: sul palco i Dieffe

Il ricco calendario di eventi di Aquafan prosegue martedì prossimo, 28 Luglio, con la quarta tappa del Maxibon Music Wave

L’estate di Aquafan continua con sorprese e ospiti. Ieri nuova giornata no stop di 13 ore con scivoli aperti giorno e notte ‘The Long Sunset’. In migliaia al parco tra resident e turisti, moltissimi anche stranieri provenienti da Germania, Olanda, Inghilterra, Slovenia. Dopo la grande festa diurna, tra oltre 3km di scivoli, animazioni e punti ristoro, la giornata ha coinvolto il pubblico alle ore 17 con il party in Piscina Onde con tanto di Karaoke e onde. Alle 19 riflettori puntati sugli spazi Walky Cup dove per l’appuntamento WalkyFan sono arrivati i Dieffe Bros. Il celebre duo di creator digitali e youtuber, formato dai fratelli David e Frederick Alessandrini (classe 1996 e 2003 della provincia di Verona) ha scalato le classifiche web arrivando a superare i 2 milioni di iscritti. La grande energia dei Dieffe ha coinvolto il pubblico tra challenge e prove di abilità. Spazio poi a selfie e qualche autografo. “Per noi è la prima volta all’Aquafan di Riccione – dichiarano Davide e Frederick – è davvero un parco diverso da tutti gli altri. Abbiamo trascorso una splendida giornata. Davvero indimenticabile il WalkyFan, con il pubblico super accogliente: una bomba di energia!”.

Il ricco calendario di eventi di Aquafan prosegue martedì prossimo, 28 Luglio, con la quarta tappa del Maxibon Music Wave. In Piscina Onde arriverà la storia della musica dance: torna a dominare il palco Molella. È uno dei più conosciuti «superstar dj» mai emersi dalla scena dance nazionale: un producer discografico unico e conduttore radiofonico, che richiama un pubblico da grandi occasioni con i suoi djset. È considerato uno dei pionieri e dei massimi esponenti della musica dance ed eurodance.

La Piscina Onde è il main stage collettivo, dove il celebre "rituale della Maxi Onda" delle 14.30 catalizza emozioni e trasforma l'esperienza in un rito d’aggregazione, ogni giorno. I performer in azione, insieme a Franky, coinvolgono il pubblico con animazioni diffuse e la Maxi Onda che si fa in sette. Dj set e performance uniche ogni giornata: lunedì Pop Mania, martedì Latin-Urban Day, mercoledì K-Pop Wave, giovedì Italian Party, venerdì 90 all’Ora, sabato Aquastyle Disco, domenica Icone Pop. Sette giorni, sette maxi onde diverse, sette mondi da vivere solo in Aquafan.