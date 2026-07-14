Aquafan, una catena umana per la vita: domenica l’evento dedicato alla donazione degli organi

Il 19 luglio la Piscina Onde ospita l’iniziativa di AIDO e Centro Regionale Trapianti con centinaia di partecipanti

Il Gruppo Costa Edutainment, impegnato attivamente nella diffusione di valori educativi e culturali, si conferma un importante veicolo di messaggi di sensibilizzazione e solidarietà come quello in programma domenica 19 luglio, all’Aquafan di Riccione: l’evento ‘La Catena della Vita’ in collaborazione con AIDO (Associazione Italiana per la Donazione di Organi, Tessuti e Cellule) e il Centro Regionale Trapianti.

Un appuntamento unico, dal grande valore simbolico: il 19 luglio dalle ore 14:00, la celebre Piscina Onde di Aquafan si fermerà per dare vita a una spettacolare catena umana in collaborazione con AIDO. L'appuntamento si colloca proprio prima dell'attesissimo appuntamento quotidiano con la maxi onda, coinvolgendo centinaia di persone in un unico, grande gesto di solidarietà collettiva.

La storia ed il ritorno di Lia Blatti

L’iniziativa nasce dalla storia e dalla determinazione di Lia Blatti che proprio all'Aquafan ha vissuto traguardi fondamentali. Il 10 agosto 2014, costretta alla dialisi, Lia ha vinto l’International Kiss Event in Aquafan. Esattamente un anno dopo, il 19 luglio 2015, ha ricevuto la chiamata per il trapianto che le ha salvato e restituito la vita.

A distanza di oltre 10 anni, in occasione di quello che per lei rappresenta a tutti gli effetti un "compleanno di rinascita", Lia torna all'Aquafan con una missione precisa: donare la propria testimonianza per far comprendere l’importanza di un "sì" alla donazione e lanciare un messaggio di amore universale, proprio lì dove tutto è ricominciato.

Dal palco della Piscina delle Onde, sarà la stessa Lia a dare il via ufficiale all’evento. Lia farà partire la catena: stringerà la mano a familiari di persone scomparse che hanno scelto, con coraggio, di far continuare a vivere altre persone grazie al dono, e loro a loro volta stringeranno le mani di chi, grazie alla donazione, è tornato a vivere in serenità. Il dolore si trasforma in dono, in speranza e gioia per il futuro. Da questo intimo e potentissimo passaggio di testimone sul palco, la catena si propagherà rapidamente all'interno della piscina. Centinaia di visitatori si prenderanno per mano, tutti insieme dentro e fuori dall’acqua, formando una gigantesca catena umana, ripresa da media, social e tv.

“L’evento si inserisce perfettamente nella visione di Costa Edutainment che crede fermamente nell’intrattenimento educativo - spiega Patrizia Leardini, COO Costa Edutainment - Divertirsi non esclude la possibilità di riflettere, informarsi e supportare cause vitali per la collettività. L’evento ‘La Catena della Vita’ è un invito aperto a tutti, per celebrare la vita e riflettere sul fatto che una semplice firma per la donazione degli organi può cambiare il destino di molte persone”.