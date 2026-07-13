Rimini Calcio, per il centrocampo Samuele Zannoni in rampa di lancio

La mezzala-trequartista, nazionale sammarinese del Pietracuta (30 gol in tre stagioni), è nel mirino biancorosso. Ciavatta sulla via del ritorno

Due giocatori del ‘Rimini Calcio dei riminesi’ di mister Gadda – bando permettendo - che hanno molte probabilità di vestire il biancorosso alla pari di Valerio Nava (un ritorno), sono il terzino Jacopo Ciavatta (classe 2006) e il centrocampista nazionale sammarinese Samuele Zannoni (classe 2002).

Il primo ha fatto tutta la trafila nel settore giovanile biancorosso fino alla Primavera per poi approdare al Santarcangelo (Eccellenza). Ottima la sua stagione in gialloblu.

l nazionale sammarinese Samuele Zannoni è il figlio del cugino di Davide Zannoni, indimenticato ex giocatore del Rimini di Arrigo Sacchi, di Parma e Udinese, Cagliari e Reggiana, Ancona e Taranto. Nelle tre ultime stagioni di Eccellenza Samuele era Pietracuta. Si tratta di una mezzala-trequartista, molto bravo nell’inserimento, potente fisicamente, con forte strappo e una certa consuetudine con la porta avversaria come testimonia il suo curriculum (trenta gol in tre stagioni). Da centrocampista garantisce qualità, è tecnicamente bravo ed in forte crescita. Assomiglia nelle movenze allo stesso Davide Zannoni.

Il problema è che lo vuole anche L’Aquila in serie D (ds Alfio Pelliccioni) e come nazionale sammarinese rientra nel progetto Tropical Coriano/FSGC. I nodi da sciogliere, quindi, sono diversi per cui la fase finale della trattativa con il procuratore è ancora tutta da scrivere.

Per l’attacco c’è la candidatura anche di Dennis Curatolo, classe 2004, ex Fermana e Pro Patria, nell’ultima stagione al Sora in serie D (dieci gol).

Pietro Smeraldi vestirà i colori del Cervia United nella stagione 2026 / 2027. Portiere classe 2004, cresciuto tra Eccellenza e Promozione con la maglia dell'ACD Gambettola, arriva in gialloblù con grande voglia di mettersi in gioco.

Il Bellariva comunica l'innesto in rosa di tre giovani in uscita dalla Juniores della Stella (con alcune presenze in prima squadra). Si tratta di Federico Berardi (2007, centrocampista), di Domenico D’Achille (2007, centrocampista) e di Fabio Del Prete (2006, attaccante).

La Due Emme ha preso l’attaccante Matteo Sartini.

Il Sant’Ermete ufficializza tre giocatori classe 2007: Rocco Lasala, Federico Santi o De Santi e Tommaso Faedi.

Il Murata ha ufficializzato dopo i portieri Alberto Olivieri e Francesco Suzzi, Filippo Capriotti, Alessandro Brisigotti, Luca Hassler, Filippo Pasolini e Antonio Palumbo.