Aquathlon giovanile, Alessandri del Td Rimini è campione italiano juniores

Quinto posto per Carlotta Verde

Porto Sant’Elpidio ha ospitato i Campionati Italiani Giovanili di Aquathlon, appuntamento che ha segnato il ritorno della squadra a una delle principali tappe del calendario nazionale giovanile di triathlon. Nonostante la cancellazione della prova di Coppa Italia di domenica, a causa del crollo di una palazzina, una tragedia che ha colpito la città, nella giornata di sabato gli atleti del Td Rimini si sono messi in evidenza con le loro prestazioni. Protagonista assoluto è stato Achille Alessandri, che ha conquistato il titolo nella categoria juniores al termine di una gara combattuta fino agli ultimi metri con Giuseppe Basta. Tra le pari età, quinto posto per Carlotta Verde, seguita da Aurora Toccaceli (14ª) e Allegra Belletti (18ª). Tra le Youth B, ottimo ottavo posto per Emi Accorsi, grazie anche al miglior split della giornata nella frazione di corsa. Buone prove anche per Giulio Paesani, Nicolò Ferraro, Francesco Pietrangelo, al rientro da un infortunio, e Paolo Carovillano. Nella categoria Youth A, 18ª posizione per Sergio Rabottini, con prestazioni solide anche da parte dei compagni di squadra Edoardo Sittinieri, Maicol Diotallevi, Lucio Del Bianco, Andrea Carovillano e Paolo Comandini, autori di una prova corale positiva. A chiudere la giornata, Valerio Di Francesco e Aaron Accorsi, entrambi nella top 30, e Carolina Paesani tra le ragazze.