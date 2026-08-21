Arboreto Cicchetti, il Comune dice no al paintball: "Non è coerente con la vocazione del parco"

La giunta di Riccione esprime un indirizzo contrario alla nuova attività nell'area verde e stabilisce che ogni futura proposta dovrà essere sottoposta preventivamente al vaglio dell'amministrazione

Il campo da paintball all'Arboreto Cicchetti non si farà. La giunta comunale di Riccione ha espresso un preciso indirizzo politico-amministrativo contrario alla realizzazione dell'attività nell'area adiacente al ristorante, ritenendola non coerente con la vocazione del parco.

L'Arboreto Cicchetti, si legge nell'atto, è stato concepito come un intervento unitario per la valorizzazione dell'ambiente naturale, con iniziative rivolte in via prioritaria a famiglie con bambini, studenti e turisti. Secondo l'amministrazione, il campo da paintball non sarebbe compatibile con questo tipo di fruizione.

L'obiettivo resta quindi quello di tutelare uno spazio verde destinato al benessere della collettività e al rispetto del patrimonio arboreo. A questo si aggiungono le condizioni previste dal contratto per la realizzazione e la gestione del Parco Avventura, secondo cui ogni modifica a strutture, impianti, attrezzature e arredi rispetto al progetto presentato in sede di gara deve essere preventivamente autorizzata dal concedente. Lo stesso vale per l'inserimento di attività innovative rispetto al progetto approvato.

La Giunta ha inoltre stabilito un criterio per le eventuali proposte future. Qualsiasi modifica, ampliamento o integrazione delle attività nell'area concessa dovrà essere sottoposta preventivamente al vaglio dell'amministrazione, per verificarne la coerenza con l'oggetto della concessione, il progetto originario e gli indirizzi di valorizzazione del parco, prima dell'avvio dell'iter autorizzativo.

"L'Arboreto Cicchetti è uno straordinario patrimonio verde della nostra città e la sua fruizione deve rimanere coerente con l'identità per cui è stato concepito", dichiarano la sindaca Daniela Angelini e l'assessore all'Ambiente Christian Andruccioli. "Il nostro obiettivo è tutelare un parco pensato per le famiglie, i bambini e la vita all'aria aperta. Con questo atto ribadiamo la volontà di orientare la gestione del Parco esclusivamente verso attività integrate con l'ambiente, mantenendo un controllo attento e preventivo su qualunque proposta futura".

Il provvedimento della Giunta, dichiarato immediatamente eseguibile, dà ora mandato agli uffici comunali competenti di adottare gli atti di propria spettanza e di comunicare formalmente al concessionario gli indirizzi espressi dall'amministrazione.