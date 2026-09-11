Novafeltria, fuori strada sulla Marecchiese: quarantenne trasportata in elisoccorso a Cesena

Sinistro alle 7.30 tra Ca' del Vento e Le Porte: la donna è stata portata al Bufalini in elisoccorso. Sul posto 118, vigili e polizia locale

Questa mattina, attorno alle 7.30, una donna di circa quarant’anni, residente in zona, è rimasta coinvolta in un incidente stradale lungo la strada Marecchiese, nel tratto compreso tra le località Ca’ del Vento e Le Porte, nel territorio di Novafeltria.

Secondo una prima ricostruzione, la donna stava percorrendo la strada a bordo della sua fiat 500 quando, per cause ancora in corso di accertamento, è uscita autonomamente dalla carreggiata ed ha impattato contro un'abitazione a bordo strada. Non risultano coinvolti altri veicoli.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i soccorsi del 118. Considerate le condizioni della donna, i sanitari hanno ritenuto necessario richiedere l’intervento dell’elisoccorso. L’elicottero è atterrato nell’apposita piazzola di Torricella e, dopo le prime cure, ha trasportato la ferita all’ospedale Bufalini di Cesena per ulteriori accertamenti e cure. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche gli agenti della Polizia Municipale di Novafeltria, impegnati nei rilievi e nella ricostruzione dell’esatta dinamica del sinistro. Presenti inoltre i Vigili del Fuoco, che hanno provveduto alla messa in sicurezza dell’automobile.

I Carabinieri di Novafeltria hanno invece gestito la viabilità, particolarmente intensa vista l’ora di punta, consentendo ai soccorritori e alle forze dell’ordine di operare in sicurezza e riducendo, per quanto possibile, i disagi alla circolazione. La dinamica dell’incidente resta al vaglio della Polizia Municipale.