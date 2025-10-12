Arca trionfa per la terza volta consecutiva alla Barcolana

Furio Benussi firma un nuovo successo, grande festa sulle Rive di Trieste

La grande barca da competizione Arca, condotta da Furio Benussi, ha conquistato per la terza volta di fila la vittoria alla Barcolana, la storica regata che ogni anno anima il Golfo di Trieste.

Una gara emozionante, disputata in condizioni di vento leggero, che ha visto ancora una volta l’equipaggio di Arca imporsi con decisione sul resto della flotta. Subito dopo l’arrivo, un boato di gioia ha accolto i vincitori sulle Rive di Trieste, dove migliaia di persone si erano assiepate per assistere alla tradizionale passerella dei protagonisti.

Al secondo posto si è classificata Marta 07, l’imbarcazione a bordo della quale erano presenti la figlia e il fratello di Furio Benussi, rendendo la giornata un’occasione di festa e di sport vissuta in famiglia.

Con questa vittoria, Arca e Benussi consolidano il loro nome nella storia della Barcolana, simbolo di passione, competizione e orgoglio triestino.