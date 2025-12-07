Violenza choc a San Mauro Pascoli: 26enne blocca e stupra una runner

Violentatore arrestato dopo la fuga

Violenza in pieno giorno a San Mauro Pascoli: una donna è stata assalita mentre correva lungo il torrente Rio Salso. Un 26enne originario del Gambia, nascosto nella vegetazione, l’ha bloccata e trascinata in una zona appartata. Nonostante la reazione della vittima, che è riuscita anche a ferirlo a una mano, il giovane ha portato a termine l’aggressione.

La donna, sotto shock, ha chiamato i carabinieri fornendo una descrizione precisa. In poche ore, grazie anche all’intervento di un elicottero, l’uomo è stato trovato in un capanno rurale a circa un chilometro dal luogo del fatto e arrestato.

Il 26enne era già noto per un precedente episodio di molestie ai danni di due donne e risultava destinatario di un provvedimento di espulsione in fase di esecuzione. Ora si trova in carcere a Forlì in attesa della convalida dell’arresto.

Il sindaco ha parlato di una comunità «sconvolta», esprimendo vicinanza alla vittima. Da parte politica sono arrivate richieste di rafforzare i meccanismi di rimpatrio per chi ha precedenti o risulta socialmente pericoloso.