Rimini: al Belluzzi parte la Masterclass dedicata a Prof. Marco Forlivesi

Il percorso è sostenuto dalla borsa di ricerca-azione dedicata a Marco Forlivesi

Inizia a prendere forma il percorso formativo sostenuto dalla borsa di ricerca-azione dedicata a Marco Forlivesi, ingegnere e insegnante all’ITTS “O. Belluzzi - L. da Vinci” di Rimini, prematuramente scomparso lo scorso 22 febbraio.

Sostenuta da associazione Terzo Paesaggio, Fondazione Giovanni Maria Fabbri, famiglie Bordoni e Forlivesi, un gruppo di donatori e donatrici privati e associazioni, la borsa di ricerca-azione è rivolta alle scuole e ai giovani del circondario e pensata in continuità con una visione del mondo dove i saperi manuali, tecnici, teorici, si integrano e crescono insieme nel rispetto dell’ambiente.

Mercoledì 10 e giovedì 11 dicembre gli spazi di SP31, ex frantoio factory culturale di San Savino (comune di Montescudo-Montecolombo) ospiteranno una masterclass che pone al centro il mattone in terra cruda come elemento costitutivo del costruito sostenibile, dell’abitare e del con-vivere. Il progetto proseguirà nella primavera 2026 con un campus che vedrà coinvolti con le/i giovani anche gli abitanti di San Savino e del Comune.

Le giornate, ideate e curate da Isabella Bordoni/ Terzo Paesaggio, vedono la collaborazione di Riccardo Bellini architetto, Andrea Magnolini formatore e maestro artigiano, Luca Morganti architetto e docente di arte, con una conduzione collettiva in concerto con ragazze e ragazzi.

Con arrivo di ragazze e ragazzi accompagnati dagli insegnanti a SP31 intorno alle 9.30 e partenza alle 17.30, la scansione temporale di ciascuna giornata è data dalle fasi di lavorazione per ottenere i mattoni fatti a mano, dalle fasi di raccolta della terra in campo alla messa in forma del composto. All’interno dell’esperienza pratica si innestano e articolano le conoscenze teoriche aprendo con le classi riflessioni che prevedono modalità partecipative, attivazione di discorsi e lavori di gruppo, visite ad emergenze architettoniche del territorio, osservazione e ascolto del paesaggio.

Con queste parole la Dirigente Scolastica Barbara Cappellini, dell’ITTS "Belluzzi - Da Vinci" saluta l’avvio del progetto:

«Il nostro Istituto respira ogni giorno le idee e l’azione didattica e professionale del prof. Marco Forlivesi. Io stessa, pur non avendo avuto l’onore di conoscerlo di persona, abito quotidianamente gli spazi e la ricchezza progettuale sognati e realizzati dal nostro indimenticabile docente. La testimonianza di tutto il personale scolastico che ha condiviso con il prof Forlivesi sfide organizzative e educative mi è stata donata fin dai primi giorni del mio arrivo in istituto. La ricchezza di ciò che mi è stato rappresentato è immensa e mi fa riflettere su come noi tutti viviamo in un mondo pensato da grandi uomini. La storia umana è una catena di eredità culturali e spirituali, che si consegna alle generazioni attuali e future nell’inarrestabile fluire del tempo e della nostra vita. Visitando l’atelier creativo del plesso Belluzzi voluto e progettato dal prof. Forlivesi insieme ai suoi studenti e a lui intitolato, ho pensato a quanta forza creativa possieda la Scuola e quanto fascino possa esercitare sui nostri studenti, quando è animata da competenza e passione. Noi tutti continuiamo a vivere il sogno del prof. Forlivesi con la certezza che ci accompagni nelle nostre scelte per gli studenti che accompagniamo.»

Il Prof. Gianluca Temeroli che già durante l’estate si è preso cura del rapporto istituzionale tra SP31 e la scuola, sottolinea il valore aggiunto che la scuola intercetta nella proposta formativa di questa borsa di ricerca-azione offerta gratuitamente a studenti e studentesse, nella forma di un’esperienza fuori dall’ordinario. «L'amico collega Marco, che in ambito lavorativo mi ha fatto da "fratello maggiore" sia umanamente che tecnicamente, ha sempre inteso l'insegnamento non come un mero apprendimento dai manuali, ma l'utilizzo delle nozioni contenute nei testi come base e trampolino, per permettere agli studenti di uscire dal perimetro della scuola e mettersi in gioco in quello che più genericamente vene definito "ambito cantieristico". L'occasione presentata dalla Borsa di ricerca-azione Prof. Marco Forlivesi, è un connubio del riassunto del concetto di insegnamento che Marco profondeva ai suoi alunni: ti preparo in aula ad affrontare l'aspetto pratico che l'indirizzo di studio scelto ti prospetta; rendo accoglienti gli ambiti di vita, in connubio con il territorio dove si opera.»

Per chi lo desidera, è ancora possibile (fino al 31 dicembre 2025) sostenere il progetto della borsa di ricerca-azione con una donazione/erogazione liberale.

Come donare con bonifico tracciabile e detassabile:

- Nome e cognome privati / o nome associazione di chi versa

-Destinatario: Associazione Terzo Paesaggio

IBAN: IT13B0538701619000003962045 - BIC: BPMOIT22 XXX - Banca Popolare Emilia Romagna - Filiale Milano n.19, Piazza Santa Maria del Suffragio

-Causale: Erogazione liberale per sostegno alla attività istituzionale – Attività culturali SP31 - Borsa di ricerca-azione Marco Forlivesi (scrivere la dicitura completa)

Le giornate di dicembre sono parte di "Poeticamente 2025" programma di attività SP31 realizzato con il contributo della Regione Emilia-Romagna e di Romagna Acque.



