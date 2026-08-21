Area Settebello, due serate tra musica, teatro e cultura

Martedì 25 agosto l’omaggio a Gildo Montanari con “Il treno in fondo al mare”. Sabato 29 doppio appuntamento dedicato a Giorgio Gaber

Prosegue la programmazione di Area Settebello Food&Live di Rimini (via Roma 70) con due appuntamenti tra musica, teatro e cultura.

Martedì 25 agosto alle 21 è in programma Il treno in fondo al mare, concerto teatrale di Antonio Ramberti, dedicato al Maestro Gildo Montanari, recentemente scomparso. Sul palco, insieme a Ramberti, Stefano Pagliarani, Franco Mongiusti, Paolo Angelini e Stefano Zambardino, con la partecipazione di Tony&Patton. Uno spettacolo tra musica, teatro e poesia che rende omaggio a uno dei protagonisti più amati della scena musicale e di strada romagnola.

Sabato 29 agosto alle 21 arriva invece Gaber dove sei?, spettacolo di attori e musicisti torinesi dedicato a Giorgio Gaber. Un viaggio tra musica e teatro alla ricerca della voce del “Signor G”, per riscoprire l'attualità delle sue parole e delle sue domande sulla società contemporanea.

L’appuntamento sarà preceduto, alle 18.30, dalla conferenza Io sono gli altri, organizzata nell’ambito della rassegna Circol/azioni del Circolo PD Tre Martiri. Stefano Pivato, professore emerito di Storia contemporanea dell’Università di Urbino Carlo Bo, dialogherà con Giuseppe Chicchi, già sindaco di Rimini, sul pensiero di Gaber e sul rapporto tra società, conoscenza e potere.