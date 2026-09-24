Area Settebello, quattro mesi di musica e cultura: 10mila presenze

Oltre 80 appuntamenti e 250 tra musicisti, attori e performer hanno animato l'estate. Sabato 26 settembre il concerto dell'Uva Grisa chiude la stagione

Quattro mesi di appuntamenti, decine di artisti sul palco e circa 10mila presenze. Si chiude con questi numeri la stagione estiva di Area Settebello a7b Food&Live, lo spazio di via Roma che da giugno a settembre ha costruito una programmazione tra musica, cultura, tradizione e socialità. Nel bilancio dell'estate ci sono 74 concerti, con circa 250 musicisti, attori e performer coinvolti, ai quali si aggiungono 12 incontri culturali curati dal Circolo Ermeneutico e dedicati a scrittori, filosofi e artisti. Un calendario pensato non soltanto per portare spettacoli sul palco, ma per trasformare l'area in un luogo da vivere anche prima e dopo gli appuntamenti.

Il pubblico, infatti, ha utilizzato gli spazi di via Roma 70 anche per fermarsi a mangiare o bere qualcosa, accompagnando le serate con i servizi di bar, ristorante e pizzeria. Una formula che ha affiancato alla programmazione culturale una dimensione più conviviale. L'ultimo appuntamento è fissato per sabato 26 settembre alle 20.30 con L'Uva Grisa, gruppo che porta sul palco le sonorità della tradizione popolare romagnola. Il repertorio attraversa saltarelli, manfrine, valzer, polke, mazurke e antiche melodie, proponendo un viaggio nella Romagna di ieri. Una serata che unisce musica e gastronomia, con le piadine a fare da accompagnamento al concerto.

"Abbiamo voluto creare un luogo capace di mettere in relazione persone, linguaggi e generazioni diverse", sottolinea Kahiros, la società che anima Area Settebello, facendo il punto sulla stagione appena conclusa. Un progetto che, secondo la società, ha richiesto "un significativo impegno economico e organizzativo" per mantenere l'obiettivo di offrire alla città "un modello di distretto creativo, aperto e inclusivo". La stagione estiva si chiude quindi con un bilancio di oltre 80 appuntamenti complessivi e circa 10mila presenze, ma l'attività di Area Settebello non si ferma qui. L'idea è proseguire nei prossimi mesi con nuove iniziative dedicate alla musica e alla cultura, mantenendo il legame con il territorio e con le realtà artistiche locali.