Area Settebello, quattro serate per salutare l’estate

Giochi, soul, jazz e musica romagnola: dal 15 al 18 settembre l’Area Settebello chiude la stagione con quattro appuntamenti

Quattro sere, quattro atmosfere diverse per gli ultimi giorni d'estate all'Area Settebello di Rimini. In via Roma 70, lo spazio food&live si prepara a chiudere la stagione con una serie di appuntamenti tra giochi, musica dal vivo e tradizioni romagnole, da martedì 15 a venerdì 18 settembre. Si comincia domani alle 21 con la Game Night, una serata dedicata ai giochi da tavolo all'aperto insieme ai The Rainbow Players. Il prato dell'Area Settebello diventerà così il luogo per una serata informale tra partite, socialità e divertimento.



Mercoledì, sempre alle 21, il programma si sposterà verso soul, funk e R&B. Sul palco saliranno Ariane Diakite, Chicco Capiozzo e Davide Lavia Trio, con la voce di Diakite, la batteria e il groove di Capiozzo e le tastiere di Lavia. Il repertorio attraverserà alcuni dei grandi successi del genere, da Etta James ad Alicia Keys, passando per Al Green, Whitney Houston, Stevie Wonder e Aretha Franklin. Diakite, cantante soul, R&B e pop, ha iniziato a esibirsi sui palchi già da giovanissima. Nel corso della sua carriera ha lavorato anche come backing vocalist per artisti come Laura Pausini e Irama e ha fatto parte del cast di Viva Rai 2 nella stagione 2023/2024.



Giovedì sarà invece una serata dedicata al jazz. Alle 21 arriverà lo Zenith Quartet, formato da Joel Gambini al sax, Santiago Salvatori al contrabbasso, Nicola Sanulli alla batteria e Alessandro Mongiusti al pianoforte. Il quartetto proporrà un percorso tra jazz e fusion, con riferimenti a musicisti come Kenny Garrett e Wayne Shorter e alla musica dei Weather Report. Poi venerdì, sarà il momento del saluto all'estate. Dalle 19.30 l'Area Settebello ospiterà la "Festa di fine estate – Tra suoni e sapori di Romagna", una serata costruita attorno alla musica popolare e alla gastronomia del territorio.



Ad aprire la serata sarà Alibanda, ensemble nato undici anni fa all'interno dei corsi musicali dell'Istituto Comprensivo Alighieri di Rimini. A comporlo sono una trentina di ragazze e ragazzi, che porteranno sul palco il risultato di un percorso nato tra i banchi di scuola e gli strumenti musicali.

Dopo di loro toccherà a L'Uva Grisa, formazione che accompagnerà il pubblico dentro la tradizione musicale romagnola. In scaletta ci saranno saltarelli, manfrine, valzer, polke, mazurche e antiche melodie popolari, andando a riscoprire musiche nate prima che il liscio assumesse la forma con cui è diventato conosciuto.



