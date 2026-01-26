Area Settebello riaccende le luci: al via la stagione 2026 tra musica ed eventi

Da sabato 31 gennaio riparte la programmazione: concerti live, jazz e serate tematiche per un pubblico trasversale

L’Area Settebello torna protagonista della scena culturale riminese e inaugura ufficialmente, da sabato 31 gennaio, la stagione 2026 di eventi e musica dal vivo. Un nuovo cartellone che conferma lo spazio come punto di riferimento cittadino per l’intrattenimento e la sperimentazione artistica, con appuntamenti pensati per coinvolgere pubblici diversi.

Ad aprire la stagione, sabato 31 gennaio alle 21, sarà il concerto de I Kaimani Distratti, band nata nel 2007 per rendere omaggio a Rino Gaetano, riportandone sul palco non solo i brani più celebri ma anche lo spirito libero e l’ironia che lo hanno reso un’icona della musica italiana.

La programmazione proseguirà domenica 1° febbraio alle 17.30 con Rimini Jazz Club, che presenta il concerto di Friends, a conferma dell’attenzione dell’Area Settebello anche per il jazz e le sonorità più ricercate. Il calendario completo degli eventi è disponibile sui canali social di Area Settebello.