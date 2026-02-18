Rimini: Prof del liceo muore 10 giorni dopo il padre

“Filippo era pieno di amore, ha dedicato la vita agli altri”

La comunità scolastica del liceo delle scienze umane Valgimigli è in lutto per la scomparsa di Filippo Vignali, 53 anni, docente di sostegno molto conosciuto e apprezzato dagli studenti. Come riporta il Resto del Carlino, l’uomo è morto a causa di un tumore contro cui combatteva da circa un anno, appena dieci giorni dopo la perdita del padre.

Vignali aveva alle spalle una lunga esperienza professionale nel settore privato, con oltre vent’anni alla Teddy, prima di scegliere di dedicarsi all’insegnamento e al volontariato, ambiti nei quali aveva trovato la sua dimensione più autentica. Amante della musica e della scrittura, aveva pubblicato romanzi e una biografia sportiva.

Colleghi e amici lo ricordano come una persona generosa, attenta agli altri e profondamente legata ai valori dell’inclusione. Numerosi i messaggi di cordoglio arrivati dal mondo della scuola e dall’azienda in cui aveva lavorato per molti anni.

I funerali si terranno giovedì alla Grotta Rossa. Vignali lascia la madre novantenne e una vasta rete di affetti.