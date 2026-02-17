Rimini, scontro moto e auto sulla Statale 16: paura per una ragazzina 17enne

L'incidente è avvenuto nel tratto all'incrocio con via Pomposa

Una ragazzina di 17 anni è stata soccorsa dal personale della Croce Azzurra di Riccione, nel pomeriggio di oggi (martedì 17 febbraio), dopo essere stata coinvolta in un incidente stradale avvenuto a Rimini, sulla Statale 16, all'altezza dello store di Mondo Convenienza. La giovane era in sella a una moto, che si è scontrata con una Hyundai guidata da una donna. Dai primi riscontri, la vettura usciva dalla via Pomposa e una volta immessasi sulla Statale, si è verificato il sinistro. La 17enne non sarebbe ferita in maniera grave. Sul posto anche il personale della Polizia Stradale. Il traffico sulla Statale 16 ha subito forti rallentamenti.