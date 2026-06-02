Arena Battle Roma, ottimi risultati per la Federazione Sammarinese Roller Sports: Terenzi protagonista con due vittorie

Gli atleti biancazzurri brillano nelle discipline slide e speed

Si è conclusa con risultati incoraggianti la trasferta della Federazione Sammarinese Roller Sports all’Arena Battle, competizione disputata a Roma dal 29 maggio al 1° giugno, che ha visto impegnati gli atleti sammarinesi in quattro intense giornate tra gare e allenamenti.

La squadra biancazzurra torna dalla capitale con piazzamenti di rilievo nelle discipline slide e speed, confermando il buon lavoro svolto in preparazione della stagione agonistica.

Grande protagonista del weekend Matilde Terenzi, capace di conquistare due primi posti, imponendosi sia nella disciplina slide sia nello speed slalom. Nella specialità speed, Matilde ha inoltre fatto segnare il miglior tempo di qualifica di 4,726. Un risultato di particolare valore considerando il livello della competizione, con l’atleta sammarinese che occupa attualmente la 6ª posizione del ranking mondiale nello speed.

Ottima prova anche per Tommaso Terenzi, che ha ottenuto il primo posto nelle slide e un settimo posto nello speed, facendo registrare un miglior tempo di qualifica di 5,032 nella specialità speed. Tommaso si conferma inoltre atleta di livello internazionale, occupando l’11ª posizione del ranking mondiale nelle slide.

Sale sul podio anche Andrea Mandolesi, autore di un brillante terzo posto nelle slide. Un piazzamento importante per l’atleta biancazzurro, attualmente 6° nel ranking mondiale della disciplina.

Buona anche la prestazione di Matilde Mina, che chiude al quinto posto nello slide e realizza il 22° miglior tempo nello speed su 44 partecipanti, con un miglior crono di qualifica pari a 4,979. Mina occupa attualmente la 18ª posizione del ranking mondiale nello speed e, nel corso della competizione romana, ha ottenuto riscontri cronometrici di rilievo confrontandosi con atlete di altissimo livello, precedendo in prova anche Ilaria D’Orsi, attualmente 3ª nel ranking mondiale, e Sveva Romano, tra le principali atlete della categoria senior.