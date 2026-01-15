Aron Gambelli non è più vicesindaco a Mondaino: "Io voce scomoda"

L’ex Vicesindaco e Assessore denuncia un rimpasto volto a silenziare le voci critiche

Aron Gambelli annuncia sui social la revoca della sua carica di Assessore e Vicesindaco del Comune di Mondaino, criticando la decisione come un rimpasto volto a silenziare le voci critiche all’interno della maggioranza. Nella nota sottolinea come le sue osservazioni su viabilità, scuolabus, incontri di quartiere e mancanza di confronto con cittadini e operatori siano state ignorate, trasformandolo in una voce scomoda.

La nota di Aron Gambelli

Questa mattina mi è stato notificato il decreto di revoca, firmato dalla Sindaca, dalla carica di Assessore e Vicesindaco del Comune di Mondaino.

Dopo mesi di tensioni interne, la soluzione individuata è stata il rimpasto: allontanare chi solleva criticità invece di affrontarle. Una scelta che consente di proseguire senza modifiche su decisioni fortemente contestate anche all’interno della maggioranza, dalla gestione della viabilità del centro storico alla vendita dello scuolabus, fino al continuo rinvio degli incontri di quartiere e alla mancanza di un confronto reale con cittadini e operatori del territorio.

Ho più volte segnalato queste criticità con spirito costruttivo. Questo è bastato per diventare una voce scomoda, da allontanare anziché da ascoltare.

Questo clima ha già prodotto conseguenze concrete, con la presentazione delle dimissioni dell’Assessora Dubois, e difficilmente resterà senza ulteriori effetti.

Quando il dissenso viene silenziato, a perdere non sono le singole persone, ma la comunità.