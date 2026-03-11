Paura per un 13enne, trovato incosciente nel giardino di casa

Il ragazzino, residente in un comune del Riminese, è ricoverato in ospedale

Un 13enne riminese si trova da ieri (martedì 10 marzo) ricoverato all'ospedale Bufalini di Cesena, in condizioni gravi. Il ragazzino è stato soccorso nel giardino della sua abitazione, in un comune del Riminese. A dare l'immediato allarme è stato un parente, alle 18 circa. Immediatamente sono accorsi dei vicini, poi il personale del 118. Sui fatti i Carabinieri hanno avviato gli accertamenti. Non si esclude alcuna ipotesi.