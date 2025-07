Arrestata a Roma la deputata italo-brasiliana Carla Zambelli

Era ricercata dall’Interpol per una condanna a dieci anni di carcere in Brasile

È stata arrestata a Roma Carla Zambelli, deputata brasiliana di origini italiane, ricercata dall’Interpol per una condanna a dieci anni di carcere nel suo Paese. Zambelli, esponente di spicco del partito dell’ex presidente Jair Bolsonaro, era stata condannata in Brasile per l’hackeraggio del sistema informatico del Consiglio nazionale di giustizia (Cnj).

La parlamentare, che possiede anche la cittadinanza italiana, è stata fermata nella Capitale dalle forze dell’ordine in esecuzione del mandato di cattura internazionale. Le autorità brasiliane hanno richiesto l’estradizione, mentre la magistratura italiana valuterà ora la posizione della deputata e le eventuali misure cautelari da applicare.

L’arresto di Zambelli rappresenta un nuovo capitolo nelle vicende giudiziarie che hanno coinvolto esponenti vicini all’ex presidente Bolsonaro, alimentando un acceso dibattito politico in Brasile.