Arrestati a San Marino due italiani su furgone rubato

Refurtiva, droga e arnesi da scasso trovati a bordo: decisiva la collaborazione con le autorità italiane

Nella tarda mattinata del 9 settembre, a San Marino Città, la sezione operativa di Dogana ha fermato un autocarro con targa italiana, risultato rubato pochi giorni prima a Prato. A bordo due uomini di 39 e 40 anni, residenti a Firenze e già noti alle forze dell’ordine.

Durante i controlli, gli agenti hanno rinvenuto oggetti provento di furti, circa 800 euro in contanti, arnesi da scasso e sostanze stupefacenti. I due sono stati arrestati anche per guida in stato di alterazione e trasferiti al carcere dei Cappuccini, a disposizione dell’autorità giudiziaria.

L’operazione – precisano dalla Guardia di Rocca – è stata resa possibile grazie alla stretta collaborazione con le autorità italiane.