Valentino Rossi sfida Ferrari, Lamborghini e Porsche: grande spettacolo a Misano (17-19 luglio)

La notte è tra supercar e grande musica elettronica

Adrenalina in pista e grande musica dal vivo: il Misano World Circuit si prepara a un weekend ad alto tasso di spettacolo con la tappa del GT World Challenge Europe, in programma dal 17 al 19 luglio 2026. Il momento clou sarà sabato 18 luglio, con la suggestiva gara serale Sprint che vedrà sfidarsi marchi iconici come Ferrari, Lamborghini, Mercedes-AMG, Porsche e McLaren, insieme a team ufficiali e piloti di fama internazionale, tra cui anche Valentino Rossi, protagonista delle recenti edizioni misanesi.

A rendere la serata ancora più speciale arriva Elektronfest, evento musicale che porterà sul palco nomi di primo piano della scena elettronica italiana: Planet Funk, Dj Ralf, L3UM4S (Samuel), Fresco, oltre a Cromadisco, Deledda e Viceversa. Il concerto sarà gratuito per tutti i possessori di abbonamenti, del biglietto giornaliero del sabato e del ridotto serale (ingresso dalle 18).

Tutti i biglietti includono anche l’accesso al paddock, per vivere da vicino l’atmosfera del campionato e ammirare piloti e supercar. L’appuntamento del sabato rientra inoltre nella promozione Season Tickets 2026, che consente di assistere a 4 o 5 grandi eventi del calendario del Misano World Circuit a prezzi agevolati, con offerte valide fino al 16 febbraio 2026. Un’occasione pensata anche come idea regalo, in vista delle festività.