Arrestati due ladri del colpo al Louvre

Uno stava per fuggire in Algeria: erano specialisti in furti su commissione, già noti alle forze dell’ordine

Ad una settimana dal rocambolesco colpo al museo del Louvre di Parigi, la polizia francese ha arrestato due dei presunti autori del furto. Uno dei sospettati è stato fermato all’aeroporto di Roissy-Charles de Gaulle mentre tentava di imbarcarsi su un volo diretto in Algeria.

Secondo le prime informazioni, si tratterebbe di ladri professionisti, specializzati in furti su commissione e già noti alle forze dell’ordine. L’operazione è scattata nella serata di ieri, dopo giorni di monitoraggio da parte degli investigatori.

Le autorità francesi ritengono che i due facciano parte di una banda organizzata responsabile del clamoroso furto avvenuto nella Galleria di Apollo, all’interno del celebre museo parigino, da cui sono stati trafugati nove preziosi gioielli. I malviventi avrebbero utilizzato un montacarichi per accedere ai locali e fuggire con il bottino.

L’inchiesta prosegue ora per identificare gli altri due complici e far luce sull’organizzazione che avrebbe orchestrato l’intera operazione.