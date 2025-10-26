Altarimini

Arrestati due ladri del colpo al Louvre

Uno stava per fuggire in Algeria: erano specialisti in furti su commissione, già noti alle forze dell’ordine

26 ottobre 2025 11:52
Nazionale
Ad una settimana dal rocambolesco colpo al museo del Louvre di Parigi, la polizia francese ha arrestato due dei presunti autori del furto. Uno dei sospettati è stato fermato all’aeroporto di Roissy-Charles de Gaulle mentre tentava di imbarcarsi su un volo diretto in Algeria.

Secondo le prime informazioni, si tratterebbe di ladri professionisti, specializzati in furti su commissione e già noti alle forze dell’ordine. L’operazione è scattata nella serata di ieri, dopo giorni di monitoraggio da parte degli investigatori.

Le autorità francesi ritengono che i due facciano parte di una banda organizzata responsabile del clamoroso furto avvenuto nella Galleria di Apollo, all’interno del celebre museo parigino, da cui sono stati trafugati nove preziosi gioielli. I malviventi avrebbero utilizzato un montacarichi per accedere ai locali e fuggire con il bottino.

L’inchiesta prosegue ora per identificare gli altri due complici e far luce sull’organizzazione che avrebbe orchestrato l’intera operazione.

