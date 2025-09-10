Arrestati i vertici calabresi di Forza Nuova

Accusati di un’aggressione a sfondo razziale ai danni di un cittadino straniero

Tre esponenti di primo piano del movimento di estrema destra Forza Nuova sono stati arrestati dalla Polizia ed è stata disposta per loro la misura cautelare degli arresti domiciliari. Si tratta, rispettivamente, del referente regionale, di quello provinciale e del rappresentante cittadino del movimento.

Secondo quanto emerso dalle indagini coordinate dalla Procura di Catanzaro, i tre sarebbero gravemente indiziati dei reati di propaganda, violenza e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa.

L’episodio contestato risale a marzo scorso, quando, in una delle zone più frequentate della movida catanzarese, i tre avrebbero aggredito violentemente un cittadino straniero. L’ordinanza di custodia cautelare è stata emessa dal gip del Tribunale di Catanzaro, a seguito della richiesta avanzata dalla Procura, che ha ritenuto fondati gli elementi raccolti dagli investigatori.