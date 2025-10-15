Arrestato con la cocaina: "Permesso di soggiorno negato"

Il giovane è stato anche condannato a pagare 2.000 euro di spese legali

Un 24enne albanese, più volte arrestato per traffico di droga e trovato l’ultima volta con un chilo di cocaina, si è visto negare dalla Questura di Rimini il rinnovo del permesso di soggiorno. Il Tar ha respinto il suo ricorso, confermando che la decisione è legittima anche senza condanne definitive, poiché basata su una valutazione complessiva di pericolosità sociale e scarsa integrazione. Il giovane è stato anche condannato a pagare 2.000 euro di spese legali.