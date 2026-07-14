Arrestato dalla Polizia di Stato: deve scontare quasi cinque anni di carcere

Eseguito a Rimini un ordine di carcerazione per condanne definitive legate a reati di droga

La Squadra Mobile della Polizia di Stato ha arrestato un cittadino italiano in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica di Rimini. L'uomo deve scontare il residuo di una pena pari a 4 anni, 9 mesi e 27 giorni di reclusione per condanne definitive relative a reati in materia di stupefacenti, commessi a Rimini nel 2020 e nel 2025.

Dopo essere stato rintracciato e identificato, è stato accompagnato alla casa circondariale di Rimini.