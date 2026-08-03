Arrestato dopo aver aggredito un poliziotto davanti alla Questura

Un giovane gambiano è accusato di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. L'agente colpito al volto durante l'intervento

Un giovane di nazionalità gambiana è stato arrestato dalla Polizia di Stato di Rimini con l'accusa di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, dopo aver aggredito un agente davanti alla Questura. L'episodio è avvenuto nella serata di ieri, intorno alle 23.30. Secondo quanto riferito dalla Questura, una volante stava rientrando in sede quando gli agenti sono stati avvicinati da un uomo che si trovava nelle pertinenze dell'Ufficio Immigrazione.

L'uomo avrebbe iniziato a urlare, chiedendo di poter tornare nel proprio Paese e di avere un alloggio. Gli operatori gli hanno spiegato che avrebbe potuto rivolgersi all'Ufficio Immigrazione nella mattinata successiva, quando gli sportelli sarebbero stati aperti, invitandolo nel frattempo ad allontanarsi dall'area per motivi di sicurezza. A quel punto, sempre secondo la ricostruzione della Polizia, il giovane avrebbe assunto un atteggiamento minaccioso e avrebbe colpito con diversi pugni al volto uno degli agenti intervenuti. I poliziotti sono quindi riusciti a bloccarlo e ad applicargli i dispositivi di sicurezza. L'uomo è stato accompagnato all'interno delle celle di sicurezza della Questura e arrestato con l'accusa di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Nella giornata di oggi è previsto il giudizio con rito direttissimo.