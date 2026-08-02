Il Rimini, la mina vagante Tropical Coriano e il mistero San Marino: sarà un'Eccellenza deluxe

Per il nostro territorio in campo anche Novafeltria, Pietracuta e Santarcangelo

Il Rimini ha iniziato ieri (1° agosto) la preparazione in vista del prossimo campionato di Eccellenza. A breve arriveranno i gironi e il ripescaggio del Novafeltria (con il Fiorenzuola in D): per i tifosi biancorossi c'è attesa legata al nome della Spal. Con gli estensi nel girone B, sarà battaglia accesa per il primo posto. Il Rimini sta comunque allestendo una vera e propria "corazzata" per la categoria: manca ancora il play, ma il centrocampo è già strutturato e soprattutto ricco di giocatori abili negli inserimenti o nella conclusione da fuori area. Armi in più per sbloccare le partite: al Neri tante squadre arriveranno per chiudersi "a riccio" e cercare di sbloccare la gara in ripartenza. I punti persi con le "piccole" possono fare infatti la differenza nella corsa al primo posto. Per vincere serve quella cura nei dettagli che alla Spal è mancata, nella passata stagione (anche se la principale criticità fu un allestimento della rosa, in estate, con troppe scommesse).

Se ci sarà la Spal, dunque, sarà a sfida a due per il primo posto. Tra le "mine vaganti" del torneo, invece, possiamo citare il Medicina Fossatone e soprattutto il Tropical Coriano. La squadra allenata da Di Maio ha robuste fondamenta: un portiere di alto livello come Pazzini, difensori come Cevoli, Rossi, Tosi, più il jolly Antezza. Anche il centrocampo sembra ben assortito, mentre davanti il nodo è il terminale offensivo. Con un centravanti di categoria, il Tropical può giocarsi le sue chances da "terzo incomodo".

Nella prossima Eccellenza, le squadre riminesi al via saranno cinque, più il San Marino. E proprio i Titani sono una grande incognita. Il ds ha esperienza: è Rino D'Agnelli, un passato anche al Rimini. Ed è riminese il nuovo tecnico, Oscar Lasagni, ultimamente un habitué del calcio sammarinese. Al momento dal Titano non trapela nulla su acquisti e rosa: l'obiettivo dovrebbe essere un campionato in zona tranquillità, lo stesso del rinnovato Pietracuta. Torna Luca Fregnani, dopo un solo anno di separazione da una piazza che lo ha eletto a proprio "re", e tornano anche diversi giocatori che hanno vestito la maglia rossoblù nel recente passato. Pollini e Bellucci sono i due colpi da novanta: come il Tropical, anche il Pietracuta ha costruito le sue solide fondamenta, ma per le proprie ambizioni deve sperare nel pieno recupero fisico degli attaccanti Rivi e Gessaroli.

Novafeltria e Santarcangelo, invece, sono accomunati dai colori sociali (gialloblù) e dal progetto: tanti giovani e tanti giocatori "a km 0". L'obiettivo è la salvezza: Mancini sulla panchina del Novafeltria ritrova l'Eccellenza dopo l'esperienza alla Marignanese, nell'anno il campionato fu dominato dal Rimini di Grassi, Tamai e di quel Mastronicola che oggi siede proprio sulla panchina clementina. Nel 2016-2017 Mastro guidava un "dream team" per la categoria, oggi ha tanti giovani di talento, ma dovrà trovare un'ossatura stabile, partendo di confermati Zaghini, Fuchi e Cenci. Quell'ossatura che, in partenza, ha invece il Novafeltria, che trova in Giacomini e Mancini due attaccanti ideali: il primo per dare fisicità e tanto lavoro "sporco", il secondo per inserirsi e colpire negli spazi. Ma alla squadra manca almeno un giocatore esperto e navigato nei mari tumultuosi dell'Eccellenza: c'è chi vi ha già giocato e si riaffaccia alla categoria con un bagaglio d'esperienza in più, ma almeno un veterano tra difesa e centrocampo avrebbe aiutato.

Le formazioni delle squadre della Provincia di Rimini

RIMINI (4-3-2-1): Roberto - Ciavatta, Nava, Maggioli, Fabbri - Malavasi, X, Zannoni - Carlini, Cicarevic - Facundo Piazze?. A disp.: Pollini; Bellavista, X (difensore centrale), Magnanini?, Moricoli; Manuzzi?, Pasquini, Carnesecchi; Nisi, Bertani; Vitucci, X (attaccante esterno), Carmona. All.: GADDA.

NOVAFELTRIA (4-3-2-1): BALDUCCI - A.Pavani, Nucci, Renzi, Guerra - Piva, Giacobbi, Castellani - Frihat, MANCINI - GIACOMINI. A disp.: Grazia, Tani; T.Pavani, GIANNINI, MARANI, Giulianelli, Carbonara; VERNAZZARO, PARMA, MOROLLI, Tamagnini, Cecchetti; Galli, Astolfi, Camara. All.: Mancini.

PIETRACUTA (4-2-3-1): POLLINI (MATTEI) - TIRAFERRI (DOMENICONI), GUIDI (CELLI), BELLUCCI (MEDICI, Pacini), Faeti - Mani (MUSSONI), ZANNI (CESARINI) - GALASSI (PROVERBIO), F.FABBRI (SENSOLI, Angelini), Sapori o GESSAROLI (ALESSI) - RIVI (BERNARDI). All.: FREGNANI.

SANTARCANGELO (4-2-3-1): Golinucci - BROLLI, SEYE, Zaghini, Pironi - MELONI, Cenci - MURATORI, Fuchi, Satalino - DA RUGNA

A disp.: K.PARATJA; CASADEI, JAUPI, E.PARATJA, Domeniconi; LEPRI, Magnani, Semprini, DY.CAPASSO; Drudi, GIORGINI, DE.CAPASSO, Para; FOSCHI, Banzola. All.: MASTRONICOLA.

TROPICAL CORIANO (4-3-3): PAZZINI - X, CEVOLI, Rossi, TOSI - SANTONI, ANTEZZA, LAZZARI (ALVISI) - MINI, X, FRATERNALI. A disp.: PERICOLI, Guiducci*; X (terzino destro), X (difensore centrale), Morri*, PASOLINI, DELBIANCO; ALVISI, CAPICCHIONI, DELLA BALDA, BUGLI; CONTADINI, ARLOTTI, TAMAGNINI, X (centravanti), Fucci*, Mainardi*. All.: DI MAIO.

* Dall'Under 19