Arrestato il presunto killer di Charlie Kirk, Trump: “'Condannatelo a morte"

Fermato dopo due giorni di caccia all’uomo il 22enne Tyler Robinson; secondo Trump si sarebbe consegnato grazie al padre

Dopo due giorni di ricerche, la polizia dello Utah ha arrestato Tyler Robinson, 22 anni, sospettato di aver ucciso mercoledì Charlie Kirk, noto attivista conservatore e fondatore di Turning Point USA, durante un incontro in un campus universitario.

Il giovane è stato fermato a centinaia di chilometri dal luogo dell’agguato. Secondo le prime ricostruzioni, Robinson nutriva un’ossessione per il movimento Maga e avrebbe espresso più volte ostilità verso Kirk, accusandolo di diffondere odio.

Donald Trump, mentore politico di Kirk, ha commentato la notizia in un’intervista a Fox: “Spero che sia condannato a morte”. L’ex presidente ha aggiunto che Robinson si sarebbe costituito dopo essere stato convinto dal padre, “un uomo di fede”.

Le indagini proseguono per chiarire il movente e verificare i dettagli emersi, inclusa l’ipotesi che il sospetto avesse lasciato messaggi simbolici sulle munizioni. Le autorità non hanno ancora confermato tutte le circostanze.