Arrestato il presunto killer di Charlie Kirk, Trump: “'Condannatelo a morte"

Fermato dopo due giorni di caccia all’uomo il 22enne Tyler Robinson; secondo Trump si sarebbe consegnato grazie al padre

A cura di Glauco Valentini Redazione
12 settembre 2025 19:28
Nazionale
Dopo due giorni di ricerche, la polizia dello Utah ha arrestato Tyler Robinson, 22 anni, sospettato di aver ucciso mercoledì Charlie Kirk, noto attivista conservatore e fondatore di Turning Point USA, durante un incontro in un campus universitario.

Il giovane è stato fermato a centinaia di chilometri dal luogo dell’agguato. Secondo le prime ricostruzioni, Robinson nutriva un’ossessione per il movimento Maga e avrebbe espresso più volte ostilità verso Kirk, accusandolo di diffondere odio.

Donald Trump, mentore politico di Kirk, ha commentato la notizia in un’intervista a Fox: “Spero che sia condannato a morte”. L’ex presidente ha aggiunto che Robinson si sarebbe costituito dopo essere stato convinto dal padre, “un uomo di fede”.

Le indagini proseguono per chiarire il movente e verificare i dettagli emersi, inclusa l’ipotesi che il sospetto avesse lasciato messaggi simbolici sulle munizioni. Le autorità non hanno ancora confermato tutte le circostanze.

